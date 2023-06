¿Marvel o Juego de Tronos? Emilia Clarke decide cuál es su universo favorito

EmiliaClarke es uno de los últimos fichajes de Marvel para Disney+ con el estreno de 'Invasión secreta', la primera serie de su Fase 5. Samuel L. Jackson regresa para combatir la amenaza de los skrulls junto a la actriz de 'Juego de Tronos'.

La intérprete da vida a G'iah, una skrull hija de Talos (Ben Mendelsohn) en su vuelta a una serie desde que terminara en 2019 la ficción de HBO.

Desde entonces, Clarke ha participado en proyectos alejados del circuito de Hollywood, aunque cabe señalar que siempre ha alternado estos títulos más discretos con papeles en grandes franquicias como 'Terminator Génesis' o 'Han Solo: Una historia de Star Wars'.

Por ello, en una entrevista con Yahoo Entertainment, fue preguntada por cuál era la mejor franquicia para ella y su respuesta tal vez no agrade a los fans de 'Juego de Tronos'.

"[Marvel] ¡Es simplemente el mejor!", exclamó la actriz. "Está a otro nivel, separado de todo lo demás. No es solo una franquicia de superhéroes, es Marvel, como si fuera totalmente diferente", resaltó.

"Hay una tranquilidad y calma que creo que viene con ellos, tal vez comprendiendo que son los mejores disponiendo de todo el material que tienen. Y luego contar con este reparto es completamente alucinante", agradeció Emilia Clarke.

Y es que, la estrella de 36 años ha manifestado en más de una ocasión lo desapegada que se encuentra en estos momentos de 'Juego de Tronos'.

Emilia Clarke como Daenerys en 'Juego de Tronos' | HBO

De hecho, confirmó en una entrevista para Extra que no creía que apareciera en el spin-off de Jon Snow, añadiendo: "Kit, te amo. Voy a verla por ti o te diré que la he visto".

De igual modo, la actriz se refirió a la precuela, 'La Casa del Dragón, en una entrevista con Variety, asegurando sentirse "extraña" con la serie y negándose a verla: "Simplemente no puedo verla. Es demasiado extraño. Es como si alguien dijera: '¿Quieres ir a esta reunión escolar que no es de tu año?' Así es como me siento. Lo estoy evitando".