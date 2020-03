Joaquin Phoenix conquistó a crítica y público con su oscuro y atormentado Joker, y Robert Pattinson ya es el nuevo Batman en la esperadísima película de Matt Reeves.

Sin embargo, un nuevo Joker podría avecinarse, y es que hay otro proyecto basado en las historias de DC que está empezando a hacer mucho ruido.

Se trata de 'Batman Beyond' ('Batman del futuro'), ambientada en una futurista Gotham y que tuvo una exitosa serie de animación en los 90. Los rumores apuntan a que se está empezando a trabajar en una adaptación en acción real, y que Warner Bros. ya tiene un favorito para este Joker.

La información ha salido del medio We got this covered, por lo que está lejos de ser un anuncio oficial, pero aseguran que el actor que encabeza la lista no es nada menos que Alexander Skarsgard.

El actor Alexander Skarsgard | Gtres

Curiosamente, su hermano Bill Skarsgard (el payaso de 'It') ya sonó como posible Joker en 'The Batman', aunque sigue sin saberse nada sobre la incursión del payaso de Gotham a la cinta de Pattinson.

En cuanto a Joaquin Phoenix, los planes para una secuela de su 'Joker' siguen adelante aunque si hay algo que el actor y Todd Phillips han dejado claro es que no se cruzará en otras historias del Universo DC, ahora fragmentado.

Seguro que te interesa

¿Bill Skarsgård como el Joker de 'The Batman'? Esta escalofriante imagen te convencerá de que es perfecto