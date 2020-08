Alejado de Hollywood: La drástica decisión de Zac Efron en su futuro tras los últimos acontecimientos

Fuentes cercanas al actor de 'High School Musical', Zac Efron, han confirmado a TMZ su intención de mudarse de la zona en la que vive actualmente en Los Ángeles, para irse a un lugar más tranquilo como es Australia. Byron Bay para ser exactos, zona en la que también vive otro alejado de Hollywood con su familia, Chris Hemsworth.

Sus fans no deben preocuparse por su carrera pues seguirán viendo a Zac en el futuro si le siguen ofreciendo papeles, pero, por el contrario, parece que existen distintos motivos de peso que le han hecho darse cuenta de que prefiere vivir alejado de Estados Unidos, al menos por el momento.

Uno de estos motivos sería la incesante persecución de los paparazzi, con lo que querría vivir en un sitio en el que al menos pudiera tener más intimidad que en Tinseltown.

Por otro lado, su carrera profesional y reuniones de trabajo no requieren que esté en Los Ángeles, pues estas últimas las puede realizar por aplicaciones como FaceTime o Zoom, y los últimos proyectos en los que ha participado no se grababan necesariamente en LA, sino en Miami ('The Beach Bum'), Nueva York ('El gran Showman') o Miami y Georgia ('Baywatch').

Zac también menciona su interés por dejar Los Ángeles en su nuevo documental para Netflix, 'Con los pies en la tierra'.

Por último, al actor le preocupa lo ocurrido con el coronavirus y no cree que el peligro haya acabado aún, y considera que la Bahía de Byron es un lugar más seguro en el que vivir, algo que ha demostrado el control de los contagios en el país australiano.

