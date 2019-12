Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin saltaron al estrellato con sus papeles de Tessa y Hardin en 'After', la adaptación del fenómeno literario de Anna Todd.

Ahora, ambos actores han terminado el rodaje de la secuela, 'After. En mil pedazos', y su complicidad detrás de las cámaras puede palparse. Y es que adentrarse en una historia tan intensa como la de Tessa y Hardin une mucho.

En esta segunda parte veremos famosas caras nuevas entre el reparto, al que se han unido Dylan Sprouse, Candice King ('Crónicas Vampíricas') o Charlie Weber ('How to get away with murder').

La propia creadora ha estado muy envuelta en el proceso de la película y ya aseguró a sus fans que esta segunda parte "os va a joder vivos". ¿Estás preparado para la nueva entrega?

