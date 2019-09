'After. En mil pedazos' será la segunda película de la saga de libros de Anna Todd. La historia de Tessa y Hardin se ha convertido en todo un fenómeno con la adaptación de su primera entrega protagonizada por Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford.

La cinta ya está en pleno rodaje, y Anna Todd ha compartido una imagen de los protagonistas con los fans que revela un momento clave en los libros.

"Esta película os va a joder vivosss. La semana dos está a tope. Si eres de los originales ya sabes qué escena es esta", añadía la autora junto a la imagen.

Se trata del reencuentro de Tessa y Hardin después de que ella vuelva llorando a sus brazos tras tener una fuerte pelea con su madre, demostrando que siempre volverá a su primer amor. En la imagen se puede ver a los dos jóvenes fundidos en un abrazo con la maleta de Tessa de fondo.

En 'After. En mil pedazos' grandes actores conocidos se unirán a los protagonistas. En esta imagen de la cuenta oficial de la película podemos ver el encuentro con Dylan Sprouse (y su novia Barbara Palvin), Candice King ('Crónicas Vampíricas') o Charlie Weber ('How to get away with murder').

· · ·

Seguro que te interesa

Primeros detalles de 'After. En mil pedazos': Así será la nueva historia y el papel de Dylan Sprouse