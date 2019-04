Sofía Vergara recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood junto a su prometido Joe Manganiello

La actriz colombiana Sofía Vergara ha recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una multitudinaria ceremonia en la que estuvo acompañada por su prometido, Joe Manganiello, sus compañeros de 'Modern Family' y su familia, entre ellos su hijo Manolo, quien dio un discurso.

Sofía Vergara, de 42 años, se convirtió en el primera actriz de su país en tener su nombre grabado en el suelo del icónico bulevar de la meca del cine, donde ya figura el de su compatriota Shakira desde 2011, la primera persona de nacionalidad colombiana en obtener ese reconocimiento. "Es increíble estar hoy aquí", aseguró la actriz visiblemente emocionada ante un público que abarrotó el lugar y vitoreó su nombre.

La actriz se mostró muy agradecida, especialmente con el equipo de "Modern Family", la comedia que la lanzó a la popularidad en Estados Unidos. "Si no hubieran inventado a Gloria Pritchett (su personaje en la serie) yo no estaría aquí", dijo.

La colombiana, arropada por una nutrida representación familiar, con su madre a la cabeza, destacó la importancia de estar rodeada de sus seres queridos porque "puedes tener fama y dinero, pero si no tienes a nadie con quien disfrutarlo... ¿qué haces con una estrella en Hollywood si no puedes presumir con ellos que la conseguiste?", dijo.

"La idea que tiene mi madre de pasar un buen rato es sentarse con una tarta mientras ve 'Law & Order: Special Victims Unit'", comentó su hijo Manuel González Vergara, conocido como Manolo, que relató lo "decepcionante" que resulta para algunos saber que su madre no está de fiesta en fiesta porque se toma el trabajo muy en serio.

El joven de 23 años destacó la querencia de su madre por el dulce hasta el punto de decir que "come tarta a diario" y que a veces la caza "mirando fotos de tartas en Instagram". "No me preguntes cómo se mantiene en forma, pero es desconsiderado", contó González Vergara.

Manolo habló de su infancia y de ver a su madre tratando de abrirse camino en Estados Unidos."Recuerdo sus clases con un profesor de acento que se marchó tan desmoralizado que creo que tomó un voto de silencio y se metió en un monasterio", bromeó.

La de Vergara se trata de la estrella número 2.551 del Paseo de la Fama y está situada junto con la de su marido de ficción en la comedia "Modern Family", Ed O'Neill, que también acudió a apoyarla, así como la actriz Julie Bowen.

El creador de "Modern Family", Steve Levitan, y el actor de la serie Eric Stonestreet tuvieron palabras de elogio para Vergara, que aguantó estoicamente las bromas con una sonrisa mientras se hacían repetidas menciones a su aspecto físico.

"Su belleza puede ser resultar intimidante", comentó Levitan, que la comparó con Sofía Loren y valoró su inteligencia, sus tablas y su dedicación."Sofía es caliente, tiene un bonito trasero, hermosos pechos y unas curvas maravillosas, esto es de lo que la gente tiene que hablar", manifestó Stonestreet con ironía.