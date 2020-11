"¡Tus abdominales!": La impactante imagen de Melanie Griffith donde todo el mundo ha alucinado con el cuerpo de la actriz

Melanie Griffith se alzo en los años 80 y principios de los 90 como uno de los rostros más bellas de Hollywood. Belleza que heredó de su madre, la actriz Tippi Hedren, y que también han recibido las hijas de la exmujer de Antonio Banderas, Dakota Johnson y Stella del Carmen.

Actualmente Griffith ya ha cumplido los 63 años pero parece que el paso del tiempo no es un problema para ella ya que se conserva en una estupenda forma física. Y es que, la protagonista de 'Two Much' tiene un cuerpo de infarto.

Algo que ha demostrado con una de sus últimas imágenes, que puedes ver en el vídeo de la noticia de arriba, donde muchos de sus seguidores le han comentado lo espectacular que está. La foto la compartió la actriz tras confirmarse la victoria de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos junto al texto:

"¡Es un glorioso día en Los Ángeles, un magnífico día americano, mi amigo Jeff Leatham me trajo algunas flores! Porque hoy es un nuevo capítulo. Tenemos a Biden / Harris ahora. Podemos respirar de nuevo, podemos sonreír con facilidad y naturalidad mientras recordamos la distancia social. (no usamos máscaras en esta foto, pero sí antes y después) ¡Dios bendiga a América!".

Seguro que te interesa:

Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, reflexiona sobre su vida: "Hay algo que jamás tendré"