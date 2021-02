La teoría que demuestra que en realidad fue culpa de Loki que ocurriera el Chasquido de Thanos en 'Vengadores: Infinity War'

Si hay un personaje que haya tenido la oportunidad de redimirse a lo largo de las historias del Universo Marvel, ha sido Loki, interpretado por Tom Hiddleston. El Dios del Caos ha tenido una complicada relación con su hermano Thor y el resto de Vengadores, aunque finalmente murió como un héroe en 'Vengadores: Infinity War'.

Pero, ¿y si el daño que causó fue aún mayor de lo que creíamos? Una teoría ha empezado a cobrar fuerza entre los fans del MCU que deja claro que Loki es el directo responsable de que Thanos pudiera triunfar y hacer realidad su Chasquido.

Y no, no nos referimos al tiempo en el que trabajó para él, sino a las decisiones claves de Loki que provocaron la perdición del Universo (no permanentemente, gracias a los demás superhéroes).

Así que parece que ya puedes dejar de culpar a Star-Lord o derivados. ¿Se sentirá culpable el personaje? ¿Se redimirá (otra vez) en su nueva serie en Disney+? Te explicamos la teoría con todo detalle en el vídeo de arriba.

