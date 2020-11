Sharon Stone, ¿engañada para rodar su mítica escena de 'Instinto básico'?: "No se veía nada"

En 'Instinto básico' Sharon Stone interpretó a Chaterine Tramell, una presunta asesina en serie, y compartió cartel con Michael Douglas. A sus 33 años catapultó la carrera de la actriz a un nuevo nivel. Para el recuerdo de muchos queda la escena de su famoso cruce de piernas.

Pero lo cierto es que parece que la actriz no fue consciente de lo que mostraba la cámara, en un plano en el que se veía claramente que no llevaba ropa interior, y que no consintió que la escena fuera así.

Parece que incluso Sharon Stone corrió a abofetear a Paul Verhoeven, el director de 'Instinto básico', tras ver la película al completo, y en concreto esa escena, en pantalla grande.

Así lo contó ella misma en una entrevista hace años: "Cuando lo hicimos, iba a ser una insinuación y el director dijo: 'Estamos viendo el blanco de tu ropa interior, necesito que te la quites'. Y yo le dije: 'No quiero que veas nada y él me dijo 'no, no, no lo vas a ver '. Así que le di la ropa interior, se la metí en el bolsillo de su camisa y me dijo 'ahora mira en el monitor.' Entonces no era como ahora, donde todo es de alta definición, y cuando miré el monitor realmente no pude ver nada. Así que cuando lo vi en el cine, con un montón de gente, me quedé en shock".

Por su parte Verhoeven siempre ha mantenido otra versión de los hechos, y ha asegurado que no recuerda el incidente de la misma manera, insistiendo siempre en que Sharon Stone dio su consentimiento para ser grabada. Sin embargo, sí confirmó que le había pedido que se quitara la ropa interior antes del rodaje porque el blanco de su ropa interior estaba interfiriendo en la forma en que se veía la escena en la película.

