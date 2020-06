Sharon Stone puede decir, sin temor a equivocarse, que tiene suerte de estar viva. La actriz de 'Instinto básico' y de otros tantos clásicos del cine ha revelado en el podcast de Brett Goldstein, 'Films to be buried with', que una vez fue alcanzada por un rayo mientras estaba en casa.

"Yo estaba llenando la plancha con agua", explica la actriz, que añade que en su casa tienen su propio pozo. "Tenía una mano en el grifo, otra mano en la plancha y entonces el pozo fue alcanzado por un rayo y la electricidad me llegó a través del agua".

La fuerza del rayo hizo que ella volara al otro lado de la habitación, y que el golpe la dejó inconsciente. "Me tiró al otro lado de la cocina y me golpeé con el frigorífico", relata la actriz contando la escalofriante anécdota.

"Mi madre estaba allí conmigo, así que me golpeó en la cara hasta que me trajo de vuelta", revela la intérprete, que afortunadamente no se encontraba sola en casa en ese momento.

Sharon Stone fue trasladada después al hospital, y un electrocardiograma demostró que tenía electricidad por todo el cuerpo. Tras ello tuvo que ir durante 10 días a que le repitieran las pruebas, pero afortunadamente no tuvo más secuelas.

"Lo perdí todo": Las duras declaraciones de Sharon Stone sobre las consecuencias del ictus que sufrió