Sharon Stone muestra la difícil lucha de su hermana pequeña, que padece lupus, frente al coronavirus

Después de meses de noticias trágicas en torno a la crisis causada por el coronavirus, la gente parece querer volver a la normalidad que conocía antes de esto, pero lo cierto es que los casos siguen aumentando y hay que tener precaución y tomar medidas de seguridad e higiene.

Así es como se ha postulado la actriz de 'Instinto básico', Sharon Stone, que ha querido llegar a sus seguidores a través del caso de su propia hermana, que además de coronavirus, también está enferma de lupus, con un mensaje que busca concienciar principalmente por el uso de las mascarillas.

La actriz ha contado cómo fue la situación al tiempo que compartía unas imágenes en Instagram del hospital en el que se encuentra su hermana diciendo lo siguiente: "Mi hermana Kelly, que ya tiene lupus, ahora tiene Covid-19. Esta es su habitación de hospital. Alguno de vosotros de los que no usa mascarilla hizo esto. Ella no tiene sistema inmunológico. El único lugar al que fue es a la farmacia. No se realizan pruebas en su condado a menos que tengas síntomas, y luego hay que esperar cinco días para obtener los resultados. ¿Puedes enfrentarte solo a esta habitación? ¡Usad mascarilla! Por ti y por los demás. Por favor".

