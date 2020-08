Las razones por las que nadie quiere trabajar con Sharon Stone

Directores y actores han afirmado que Sharon Stone se ha mostrado como una diva en los rodajes, causando retrasos en el trabajo de todos. Y hay muchos ejemplos que han salido a la luz, uno de ellos, según ET en 2001, Stone presentó una demanda de 100 millones de dólares contra Andy Vajna y Mario Kassar, los productores de 'Instinto Básico 2', supuestamente por no haberle pagado el salario de 14 millones de dólares que ella afirmaba que le habían prometido se hiciera o no la película

En la demanda, Stone afirmó que ella estaba en forma y rechazó otras ofertas de películas para poder comprometerse totalmente con la película. Los productores y el entonces director John McTiernan respondieron a su demanda, argumentando que no había un contrato de 14 millones de dólares y que Stone rechazó al actor Benjamin Bratt como su coprotagonista.

"Ella pensó que no era un actor lo suficientemente bueno", dijo McTiernan en su declaración, según informó Los Angeles Times. "Dijo que él parecía demasiado joven y por consiguiente podría hacerla parecer vieja".

El director italiano Avati también afirmó a The Hollywood Reporter que para conseguir que Stone se uniera a la película italiana de bajo presupuesto era necesario ponerse en contacto con ella y su equipo de dirección en varias ocasiones y reservar una "suite de lujo" para su estancia durante el rodaje.

Otro director la acusó de "tener un gran ego" y es que los egos, manías y vicios de algunos actores pueden llegar a ser insoportables.

