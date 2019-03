La extraña conexión entre 'Capitana Marvel' y 'The Umbrella Academy'

Si ya has visto 'The Umbrella Academy', la nueva serie de Netflix, sabrás que la serie comienza con el nacimiento de 43 niños alrededor de todo el mundo, con el perturbador detalle de que sus madres no estaban embarazadas 24 horas antes.

Este extraño hecho ocurre el 1 de octubre de 1989, tal y como cuenta la voz en off: "En la duodécima hora del primer día de octubre de 1989...".

¿Qué otra cosa ocurrió el 1 de octubre de 1989? Que nació Brie Larson, la actriz que interpreta a 'Capitana Marvel' en el reciente éxito de Marvel.

Muchos fans han jugado con la idea de que los poderes le vienen de su particular día de nacimiento. ¿Qué número ocuparía Brie Larson en la peculiar familia de Sir Reginald Hargreeves?

¿No te parece una coincidencia maravillosa?

Seguro que te interesa:

'Capitana Marvel' habría revelado quién tiene el poder clave para derrotar a Thanos en 'Vengadores: Endgame'