La violenta escena de Robert Pattinson en 'Crepúsculo' que obligó a Stephenie Meyer a salir de la habitación

En 2005 se publicó el libro que consiguió convertir a Stepheine Meyer en una escritora mundialmente famosa. Gracias a 'Crepúscul' que por cierto fue la primera novela que escribió y en la que según ella misma ha contado, se basó en un sueño que había tenido un par de años antes, Meyer se situó de un plumazo en el mapa mundial de literatura.

Posteriormente, llegaron los libros de Luna Nueva (2006), Eclipse (2007), Amanecer (2008) y Amanecer parte 2 (2009) con los que amplió la saga. Con su universo vampírico Stephenie consiguió revolucionar a toda una generación de adolescentes y cuando sus novelas fueron llevadas a la gran pantalla, el fenómeno fan de 'Twillight' se volvió imparable.

No obstante, la autora de la saga 'Crepúsculo' ha asegurado no sentirse muy conforme con la forma en la que sus novelas han sido adaptadas al séptimo arte. Es cierto que la escritora participó en la adaptación cinematográfica de sus libros y le dieron su oportunidad de compartir sus opiniones acerca de los guiones y su estructura… Sin embargo, se tomaron ciertas decisiones en las que Meyer no pudo influir y con las aún hoy en día sigue sin estar de acuerdo.

La escena que disgustó a Stephenie Meyer

Las discrepancias que Stephenie Meyer tuvo en relación a los filmes de la saga están especialmente relacionadas con la forma en la que sus personajes son recreados en el cine. En algunos casos, sus personalidades son muy diferentes a como Meyer las concibió en sus novelas.

En este sentido, hubo una escena en 'Eclipse' que disgustó muchísimo a la escritora. Durante un enfrentamiento que los personajes de Jacob Black y Edward Cullen mantuvieron en dicha película, Meyer no se sintió nada cómoda con la energía y la atmósfera de dicha escena. Particularmente, con el comportamiento que tuvo el personaje de Robert Pattinson, quien para ella se mostró demasiado violento.

Según unas declaraciones de Meyer que recoge el portal ShowbizCheatseat, la autora aseguró que "en su cabeza la escena era totalmente diferente". Asimismo, Stephenie manifestó que "las motivaciones del Edward de la película eran muy diferentes a las motivaciones de Edward del libro".

Según sus palabras: "En esa escena Edward se ha dado cuenta de que ya no puede actuar como un adolescente, sino que debe ser maduro. [...] De que tiene que darle su espacio (refiriéndose a Bella). [...] En esa escena en el libro tiene todo bajo control, guarda la calma y mantiene la cabeza fría. Actúa de forma gentil y se expresa con una voz suave".

