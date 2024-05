La trágica vida de Jodie Foster: Abandonada por su padre, atacada por un león y forzada a salir del armario

Jodie Foster está en un buen momento. Si durante los primeros meses del año estuvo de actualidad por protagonizar la cuarta temporada de True Detective -con división de opiniones respecto a su calidad, pero dando mucho que hablar y, en general, celebrando el regreso de la actriz-, hace unos días la veíamos poner sus manos sobre el cemento del Teatro Chino de Los Ángeles, homenajeándola así por su larga trayectoria. Sin embargo, no todo en la vida de la actriz de Acusados o Taxi Driver ha sido una alegría; es más, son varias las tragedias que han teñido de oscuridad muchos pasajes de la biografía de Foster, que arrancó profesionalmente con un anuncio publicitario a los tres años y que también ha tenido alegrías, entre ellas dos premios Oscar.

Jodie Foster poner sus manos sobre el cemento del Teatro Chino de Los Ángeles | Getty

Una infancia dura y sin su padre

La carrera de Jodie Foster no nace de una vocación a temprana edad, sino de la necesidad, ya que su madre, Brandy, era madre soltera con cuatro hijos a su cargo. Es por eso que la pequeña Jodie y su hermano Buddy empezaron a participar en anuncios, aunque él no funcionaba tan bien como la niña y, con el tiempo, ella se convirtió en la única fuente de ingresos de toda la familia. Por todo esto, la relación con su madre fue complicada (ella la calificó como "interesante y tensa, maravillosa pero también dolorosa"), si bien le dedicó su Oscar por El silencio de los corderos. Esta, que durante años fue su manager, murió en 2019 con demencia.

Así, Jodie creció como actriz infantil y lo hizo sin su padre. Este, Lucius Foster, dejó a Brandy cuando estaba embarazada de la ahora estrella de Hollywood y nunca más regresó. Según explicó la propia intérprete, se han visto apenas 3 veces en la vida y no han mantenido relación. Y así fue mejor, ya que Lucius nunca tuvo una vida tranquila y ordenada. Fue sentenciado a cinco años de cárcel en el año 2011 por estafar 100.000 dólares a gente con pocos recursos, cobrando un adelanto de 5.000 dólares a cada víctima por una casa contenedor que nunca llegó a fabricar. No obstante, solo cumpliría siete meses de condena. Lucius llegó a hablar con la prensa y contar que aunque estaba en una mala situación económica, nunca esperó ayuda de su hija. Falleció a causa del Alzheimer en 2016.

Fue atacada por un león en una película

Jodie Foster Johnny Whitaker junto a un león en Napoleón y Samantha en 1972 | Cordon Press

La primera película de Jodie Foster, cuando tenía 8 años, fue Napoleón y Samantha. Se trataba de una producción de Disney de 1972 en la que un niño, nieto del dueño de un circo, y su amiga huyen con un león cuando el anciano muere. Y, efectivamente, se rodó con un león real que atacó a Jodie.

"Me rodeó y cogió por la cadera, me giró y me zarandeó. Yo estaba de lado y recuerdo haber pensado: 'Oh, esto es un terremoto'. Vi a la gente que salía huyendo. Huían de mí... y se llevaban el equipo con ellos", recordaba la anécdota en el programa de Jonathan Ross. Y aunque lo contó entre risas, lo cierto es que una vez que el entrenador del animal consiguió que la soltase, ella fue llevada al hospital, aunque posteriormente retomaron la filmación. Eso sí, le quedó una secuela: ailurofobia, es decir, miedo a los gatos.

Un acosador muy peligroso

Jodie Foster también se vio envuelta, sin comerlo ni beberlo, en un intento de magnicidio. Resulta que John Hinckley Jr., quien intentó matar al presidente Ronald Reagan en 1981, alegó que lo hacía para tratar de impresionar a Jodie Foster, quien por entonces tenía 18 años, y él se había quedado prendado de ella al verla en Taxi Driver. Antes de disparar al presidente, ya llevaba meses siguiéndola a ella en el campus universitario en el que estudiaba.

Por este motivo, la actriz tuvo incluso que declarar en el juicio, viviendo un momento muy desagradable: después de declarar, John le lanzó un bolígrafo y le gritó "¡Te cogeré, Foster!". Desde entonces, Jodie Foster ha dicho en numerosas ocasiones que quiere ser actriz pero no famosa y que es muy celosa de su privacidad. No obstante, tuvo otro acosador más, un tipo llamado Edward Richardson que terminaría arrestado.

No salió del armario por decisión propia

Quizás por este motivo de proteger su intimidad, Jodie Foster nunca hizo ninguna declaración pública sobre ser lesbiana durante mucho tiempo. Lo contó en 2013, ya con 50 años, en los Globos de Oro. Sin embargo, antes de eso, su hermano Buddypublicó un libro, Foster Child: A Biography of Jodie Foster, en el que revelaba que la actriz había tenido una relación de larga duración con una mujer y que vivían juntas en un apartamento de un solo dormitorio, sacándola así del armario. Buddy también dijo que su madre, Brandy, era lesbiana y que había sido una madre disfuncional y agresiva, algo que a Jodie no le gustó ni un pelo. Aseguró que, para ella, Buddy era "un conocido lejano movido solamente por la avaricia".