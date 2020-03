El actor que estuvo a punto de quitarle a Leonardo DiCaprio el papel de Jack en 'Titanic'

El éxito, y más si se trata de Hollywood, es muy caprichoso. Si te hablamos de Jeremy Sisto, ¿sabes decirnos quién es? Lo más probable es que la respuesta sea no, y te sorprenderá descubrir que estuvo a punto de ser Jack en 'Titanic', de hecho era la primera opción hasta el último momento.

Jeremy Sisto en la actualidad | seestrena.com

Sisto estaba tan implicado en el proyecto de James Cameron que hizo varias pruebas a cámara dándole la réplica a Kate Winslet en los ensayos de la película. Pero el sueño de trabajar para Cameron así como vino se esfumó, y el actor vio cómo la posibilidad de protagonizar 'Titanic' se la quitaba el joven Leonardo DiCaprio.

Hace un tiempo el propio Sisto se confesaba para el Huffington Post: "Fue una experiencia genial, participar en algo que tenía ese tipo de proyección… cualquier cosa que hace James Cameron tiene esa enorme proyección. Además intenta llevar las cosas al límite. Así que me sentía inspirado de una forma enfermiza y se me rompió un poco el corazón cuando no conseguí el papel".