Los regresos en las grandes sagas de la historia del cine están a la orden del día. Con el paso de los años, los fans crecen y demandan a sus personajes favoritos de vuelta. Las productoras lo saben y vuelven a contar en sus historias con los protagonistas originales. Son los casos de la última trilogía de 'Star Wars', 'Halloween', 'Scream' o 'Terminator', por ejemplo.

De este modo, no es de extrañar que muchos potterheads vibren con la reunión de los actores de 'Harry Potter' en el especial que preparó HBO Max. Los fans del mundo mágico se imaginan a sus personajes de vuelta con proyectos como la adaptació al cine de la obra 'El Legado Maldito' y cada vez más voces piden su regreso.

Sobre este hecho, Daniel Radcliffe, quien interpretó al mago por última vez en 2011, se ha referido en una entrevista con The New York Times: "Es algo que realmente no me interesa hacer en este momento".

Muchos seguidores se deben de lamentar por sus palabras, pero el intérprete británico tiene un motivo: "Estoy en un punto en el que siento que acabé bien con el personaje de Harry Potter y estoy muy feliz en este momento. Volver sería un cambio muy grande en mi vida".

"Nunca digas nunca, pero la gente de 'Star Wars' pasaron cerca de 30 o 40 años antes de regresar a sus papeles", puso como ejemplo, ya que para la vuelta de estas franquicias han pasado décadas. "Para mí, solo han pasado 10. No es algo que realmente me interese hacer en este momento", reconoce, dejando la puerta abierta al futuro.

Sobre la reciente reunión en 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', el actor dijo: "Esta no es la respuesta que nadie va a querer, pero creo que disfruté el regreso porque 'Harry Potter' ya no es parte de mi vida cotidiana".

¿Una película de 'Harry Potter y el Legado Maldito'?

Con estas palabras respondió al interés que había mostrado Chris Columbus por dirigir una adaptación de 'Harry Potter y el Legado Maldito'. El director hizo las dos primeras entregas de la saga y ha hecho públicos sus deseos de trasladar a la pantalla grande esta obra de teatro de J.K. Rowling.

Dijo a The Hollywood Reporter que contar con Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint sería una "felicidad cinematográfica": "Si eres un friki del cine o un cinéfilo, sería como lo que hizo JJ Abrams con 'Star Wars'. No hay duda de que si eres fan de 'Star Wars' te conmovió ver a Harrison Ford como Han Solo de nuevo en el cine".

'Harry Potter y el Legado Maldito' se sitúa 19 años después de los hechos del final de 'Las Reliquias de la Muerte'. Harry Potter trabaja en el Ministerio de Magia y tendrá que enfrentarse con su hijo, Albus Severus, a su pasado. No obstante, Radcliffe también reconoció que le emocionaría más interpretar a otro personaje, como Sirius, en proyectos futuros, lo que sorprendió mucho a los fans. Puedes ver sus palabras en el vídeo de arriba.

Ahora, Daniel Radcliffe está inmerso en varios proyectos alejados de la magia. Estrena pronto 'La Ciudad Perdida' y rueda actualmente 'Weird: The Al Yankovic Story', donde ya ha demostrado su espectacular transformación.

Seguro que te interesa:

Daniel Radcliffe aparece con su novia en una alfombra roja y el mundo alucina porque llevan 10 años juntos