La carrera de Dylan O'Brien pudo verse truncada en 2016. El actor se estaba convirtiendo en una estrella gracias a la saga de 'El corredor del laberinto: La cura mortal', la tercera parte de la trilogía. Pero un grave accidente en el rodaje casi le cuesta la vida.

Dylan sufrió traumatismos craneoencefálicos y fracturas en los huesos de la cara que le provocaron una conmoción cerebral. Se puede decir que el parte de lesiones fue afortunado, para estar a punto de rozar la tragedia. El actor fue arrollado por un vehículo en una escena de persecución con un tren, pero regresó después de una recuperación de medio año y acabó la película.

El intérprete dio una lección de superación al mostrarse gustoso de volver a hacer escenas de acción: "Siempre será diferente, ¿sabes? Y en el buen sentido creo a estas alturas. He salido bastante bien de todo eso. He hablado sobre ello mucho, esto es algo que ha moldeado cómo pienso siempre las cosas", puedes ver sus palabras en el vídeo.

"Pero estas escenas de acción, siempre ha sido algo que me ha encantado hacer. Es muy divertido y es una gran parte de lo que estás haciendo y de lo que es la película. Le insufla vida. Aún las disfruto y siempre lo haré", admitió a ET Canada.

Dylan O'Brien confiesa que pensó en retirarse tras el accidente

Ahora, ha confesado a Bustle que debido a las secuelas físicas y, sobre todo, psicológicas, estuvo a punto de dejar la actuación: "Estuve luchando. Nunca había dejado de trabajar hasta ese accidente. Fue algo muy extraño porque gran parte de lo que soy es mi trabajo y, después de que me sucediera esto, estaba convencido de que no iba a poder trabajar nunca más".

"Yo pensaba: 'No puedo imaginar estar en otro set'", confesó. "Volví a presentarme a mí mismo", explicó sobre la búsqueda de identidad tras un accidente de tal magnitud.

Sobre esta cuestión también declaró que tuvo ansiedad después del trauma y que no concebía estar "largas horas en set, actuando y llevando el peso una película", según recoge Screen Rant.

Dylan se recuperó y, desde entonces, ha protagonizado 'De amor y monstruos', el videoclip dirigido por Taylor Swift de su canción 'All Too Well' y tiene previsto estrenar películas como 'Not Okay', con Zoey Deutch, o 'El sastre de la mafia'. Sin duda, ha recuperado el tiempo perdido porque también se le acredita en las próximas 'Maximum Thuth' o 'The Bayou', junto a Gary Oldman.

