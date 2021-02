Dakota Johnson será recordada por muchos como la joven Anastasia Steele de 'Cincuenta sombras de Grey'.

Gracias a su papel de protagonista en la saga erótica en la que trabajó junto a Jamie Dornan la actriz es ahora mundialmente conocida y con una carrera de lo más prometedora.

Hoy hemos decidido recordar aquel día en el que fue junto a su madre a los Oscar y vivieron un incómodo momento en la alfombra roja en los momentos previos a la gala.

Para Melanie Griffith, madre de la actriz, no fue fácil asumir en ese momento que el debut de su hija en el cine fuera en un papel en el que se exponía tanto físicamente. Esto fue lo que pasó:

La periodista Lara Spencer de ABC entrevistó a madre e hija y le preguntó a Melanie si ya había visto 'Cincuenta sombras de Grey', la única película de la saga que se había estrenado en ese momento.

"No", respondió tajante Griffith. "Quizás algún día", responde entonces su hija. Pero Griffith no parecía cómoda con el tema de la película y se mantiene firme en su respuesta. "No creo que pueda verla, sería extraño. Ella es una muy buena actriz, no necesito ver eso para saber lo buena que es", añade la madre.

"¡Está bien! No tienes que verlo" contestó Johnson en ese momento con cierto tono frustrado. "Dios. Yo te digo, 'Puedes verla', y tú dices, 'No' ".

"Si ella me dice que la vea, la veré", concluye Griffith, momento en el que su hija puso los ojos en blanco.

Con el tiempo seguro que Melanie Griffith terminó viendo la película, no sabemos si junto a su hija o en soledad.

