Vivir sin bragas es posible: ¿Cuáles son las ventajas de decir adiós a la ropa interior?

Vivir sin bragas es posible, y hay muchas famosas que han confesado practicarlo, pero la pregunta es… ¿Es más sano que vivir sin ellas?

La respuesta a esta cuestión aún no es clara, pero un estudio recomienda cambiar la ropa interior cada seis meses. Una periodista de Yo Dona ha hecho la prueba, y ha asegurado que tiene ventajas e inconvenientes.

Lo malo de esta práctica es que puede resultar poco higiénico al llevarla, por ejemplo, con pantalones y tener contacto directo con ellos. Además de no ser nada cómodo. No llevar ropa interior también puede hacernos sentir inseguras, aparte de estar expuestas a que entren bacterias que acaben provocando infecciones.

También hay ventajas, sobre todo a la hora de irse a dormir. Los expertos recomiendan ir a la cama completamente desnudos por sus beneficios: es desintoxicante, quema calorías y se reduce el estrés.

Hablamos con una dermatóloga

Alexandra Henríquez, dermatóloga, ha asegurado que no hay evidencia científica de los beneficios o desventajas de no llevar bragas, pero sí hay una barrera dermoprotectora. Eso sí, es importante que sean de algodón y no de un material que no sea transpirable.

Además, tampoco hay que evitar lavarlas con suavizantes o detergentes con químicos pues eso puede irritar la zona. Cuando los dermatólogos recomiendan no llevar ropa interior, es porque se ha llevado a cabo algún tipo de cirugía o porque hay un eccema, y evitar que empeore con el roce.