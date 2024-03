Viajó a España creyendo que iba a casarse con Luis Miguel: "Lo peor es que me han destrozado el corazón"

Sandy creyó que se había enamorado locamente del cantante Luis Miguel, un idilio que comenzó hace 10 meses a través de una red social. Desde un perfil falso, el cantante contactó con ella y empezaron a hablar durante días.

Ella incluso llegó a enviarle 500 dólares para acceder a una 'tarjeta fan', que le permitiría hablar con teléfono con ella, pero, a pesar de que pagó, la tarjeta nunca llegó.

Eso sí, Sandy accedió a hablar con él y rápidamente la relación de amistad se convirtió en amor, aunque no estuvo exento de problemas. Al cantante le surgían deudas a menudo y siempre recurría a ella para pedirle dinero.

En 10 meses le quitó más de 10.000 euros y, entre transferencia y transferencia, el engaño continuaba hasta tal punto que negó su relación con Paloma Cuevas. "Siempre me decía que yo era su esposa", asegura Sandy.

Hace menos de 15 días, Sandy viajó a Madrid para conocer a quien pensaba que era Luis Miguel. El chófer del artista la iba a recoger en el aeropuerto, y fue ahí cuando se dio cuenta del engaño.

"Llego a España y no hay nadie", ha confesado Sandy, que, a su vuelta a Estados Unidos, recibió la llamada del falso Luis Miguel para excusarse y le negó que todo fuese una estafa.

Sin embargo, ella tenía clara su respuesta. "Ha sido una lección super dura y super dolorosa", ha asegurado Sandy.

El Sol de México sedujo a Sandy diciéndole cosas como que su canción era 'Te necesito' y le ponía excusas de que a famosos como él les tenían muy controlados y no podían usar mucho el teléfono. "Me mandó solo una foto", ha asegurado.

Su prima, además, le decía que todo era falso y que cómo se lo creía. Al comienzo le preguntaba a Sandy si ella le seguiría a España y si estaría dispuesta a vivir con él nuestro país. "Yo vivo sola en Nicaragua, yo no tengo a quién darle cuentas", ha dicho.

Ella ya pensaba que iba a casarse con Luis Miguel y quedarse en España, pero él no se presentó en el aeropuerto. "Él me había mandado un mensaje: "Llama a Sánchez, el chófer", pero por supuesto Sánchez me había dado un teléfono inexistente"

Ella siento haber perdido su dinero, pero, por el otro lado, le duele más que le han destrozado el corazón.