"En vez de darme dos besos, me agarró una teta": Rosa Valenty rompe su silencio sobre los abusos de la industria

La celebración de los premios Forqué el pasado sábado estuvo marcada por la polémica. Varias actrices denunciaron el acoso y los abusos que ejercen algunos hombres poderosos de la industria a cambio de trabajo, como denunció en nuestro programa Regina Do Santos.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Rosa Valenty, actriz de cine durante el destape y vedette, que relata episodios similares. Según nos cuenta, recibió varias proposiciones de hombres que le pedían estar con ella a cambio de oportunidades laborales.

"Trabajando en el teatro yo iba con batita y vino una persona que, en vez de darme dos besos, me agarró una teta", confiesa la actriz. Rosa recuerda cómo le cogió la mano y le dijo: "No, eso no".

Rosa se ha roto al recordar cómo durante los 70 se adaptó a ciertas situaciones que a día de hoy le siguen haciendo daño. "He tenido la suerte de saber gestionarlo", señala, recordando a aquellas que no han podido hacerlo. Según la actriz, fueron sus hijos los que siempre la mantuvieron firme en el "no".

Pese a que Rosa no cedió, algunas compañeras del gremio sí lo hicieron. Ya sea mediante denuncias públicas o demandas judiciales, todas ellas tienen un denominador común: el miedo.