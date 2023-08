Unos vecinos gallegos, en pie del guerra contra el párroco tras irse de vacaciones: "Nos quedamos sin misa y sin procesión"

El pueblo de A Pobra de San Xiao (Lugo) se ha levantado contra su párroco después de haberse quedado sin misa y procesión de San Roque el pasado 16 de agosto.

El motivo es que el cura estaba de vacaciones. Ante el descontento de los vecinos, la comisión de fiestas intentó sustituirlo por uno de un pueblo cercano, pero se molestó y, por tanto, se negó.

El alcalde también intercedió sin obtener un resultado, por lo que no hubo ni procesión ni misa en el día del patrón de la localidad. Los vecinos entienden que tenga vacaciones, pero no que no dejase un cura para que lo sustituyese en esos días importantes.

El sacerdote considera que lo ocurrido ha sido surrealista y asegura que tiene el respaldo del obispado.

Sin embargo, el vecindario ha comenzado a recoger firmas para que la diócesis sustituya al párroco por uno que respete la tradición.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con Marisol, que había participado en la preparación de las fiestas. Ha asegurado que llamaron varias veces al sacerdote, pero como no les cogía decidieron hablar con otro cura y con la mujer que tiene las llaves de la iglesia para que les abriese.

La misa pudieron darla finalmente, pero no pudieron tocar las campanas ni hacer la procesión. Por eso, decidieron cambiarlo al lunes. Sin embargo, el párroco llamó al sacerdote sustituto para decirle que no autorizaba la entrada en la parroquia.

Los vecinos decidieron entonces hacer una procesión improvisada. "No nos parece normal que nos hiciera eso", ha dicho, pues era más importante la procesión que la fiesta en sí, sobre todo después de 4 años sin hacerla.

Mario, otro de los vecinos, es el hijo de quien siempre ha organizado las fiestas de San Roque y, aunque en otras ocasiones ha habido problemas, siempre pudieron resolverlo todo.

Este año cree que el problema ha sido una falta de entendimiento, pero esta fiesta que llevaba años sin hacerse por motivos económicos, ya que es una fiesta pagada por los vecinos y en la que muchos se reencuentran, por lo que tiene mucho significado para ellos.