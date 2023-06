Tenso enfrentamiento entre los presuntos estafadores del alquiler y dos víctimas: "Me dijo que me iba a cortar en pedacitos"

Una pareja de Jerez ha sido denunciada por estafar presuntamente a las personas que acudían a ver su piso, que anunciaban como una vivienda en alquiler.

Sin embargo, cuando estaban juntos, les metían prisa para que pagaran los 400 euros que costaba y no quedarse así sin el inmueble.

Una vez los inquilinos llegaban para instalarse, ellos le amenazaban y la persona se quedaba sin dinero y sin un lugar donde vivir.

En directo en 'Y ahora Sonsoles' hemos podido ver a los presuntos estafadores insultando a Verónica, una de las estafadas. Han sido momentos de mucha tensión, pues el presunto estafador se ha asomado a la ventana para gritar y amenazar a las víctimas.

Andrés nos ha contado que él tiene un contrato de febrero de 2023. Él le dio un adelanto de 200 euros y después el presunto estafador no paraba de contarle mentiras, de lo que tiene audios. Por último, cuando le llamó para pedirle su dinero, le amenazó. "Me dijo que me iba a contar en pedacitos", ha asegurado.

Verónica, por su parte, tiene dos hijas menores y un bebé en camino. A ella y a su familia también los han amenazado, y ella incluso llegó con toda la mudanza, pero, al intentar abrir la puerta, se dio cuenta de que eran falsas.

"De pronto desapareció", ha dicho. Posteriormente le pidieron el dinero, y, al igual que le ocurrió a Andrés, no paraba de decirle mentiras.

Hablamos con los presuntos estafadores

Uno de los presuntos estafadores ha asegurado que lo quiso solucionar con una de las víctimas, pero ella no esperó y le denunció. Por ese motivo, decidió no pagar y esperar a que salga el juicio. "La situación me llevó a hacer esto", ha dicho.

Reconoce que ha estafado a seis personas, que no está bien lo que ha hecho, pero después de un año sin cobrar se vio obligado a hacerlo.

Sin embargo, Andrés, uno de los estafados, asegura que hay un grupo en el que ya hay más de una decena de personas que se han visto afectadas por esta estafa.