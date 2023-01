Tamara Gorro recibe una sorprendente visita en el plató: "Desde que empecé siempre me acompañan"

Tamara Gorro ha recibido una visita de lo más especial a 'Y ahora Sonsoles'. La influencer ha lanzado una pregunta al público y ha asegurado que sus abuelos no estaban poniendo buena cara del todo. "¿Están tus abuelos aquí y no me lo dices?", le ha preguntado Sonsoles Ónega, pensando que era su familia la que había ido a verla.

¡Para nada! Son unos fans de la colaboradora del programa que la siguen allá donde va. "Desde que empecé en la televisión siempre me acompañan", ha dicho la joven. Además, ha asegurado que incluso le llevaban la merienda.

Trece años lleva esta pareja siguiendo a Tamara desde Badajoz. ¡Ha sido un momento emocionante!