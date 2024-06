Tamara Gorro escucha la voz de su 'yayo' meses después de su fallecimiento gracias a la inteligencia artificial

El abuelo de Tamara Gorro falleció el pasado mes de marzo. La colaboradora estaba muy unida a él y hoy, en Y ahora Sonsoles, ha podido volver a escuchar su voz gracias a la inteligencia artificial.

Tamara ha contado que estos tres meses, aunque de puertas para afuera pareciera que estaba bien, lo ha pasado mal. "No lo supero", ha dicho. Ella aún no ha podido ver fotos, aunque sí se pone su pijama y la ropa con su olor.

La voz de su abuelo la tiene clavada, pero todavía no puede escuchar ni ver sus vídeos, ha contado. "Tengo un altar en mi oficina", ha dejado claro, y daría todo por volver a hablar con él.

Tamara ha podido escuchar la voz de su abuelo en directo. "Ya me han dicho que me echas de menos", decía el audio, además de que sabe que está cuidando de su abuela y cumpliendo la promesa que se hicieron.

La colaboradora estaba tan emocionada que no podía ni hablar. "No estoy preparada para ver morir a mi familia", ha asegurado, y la vida para él no va a volver a tener el mismo color que antes.

Tamara ha dejado claro que es consciente de que ese no es su abuelo, pero cree que puede confundir a otras personas más débiles.