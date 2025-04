Suplantan la identidad de Araceli, la joven de 15 años desaparecida: "Me citaron en el instituto y allí no apareció nadie"

Araceli, una joven de 15 años, desapareció sin dejar rastro el 18 de marzo. Después de dos semanas de angustia, su familia todavía no tiene noticias de la menor.

A la desesperación de sus allegados se suma la crueldad de personas que están suplantando la identidad de Araceli en redes sociales. A través de perfiles falsos, se ponen en contacto con Sara, su madre, para decirles que la echa de menos y que quiere volver.

"Ya no podemos más", confiesa su madre, entre lágrimas. Según nos cuentan, los investigadores no les informan de nada y mientras, varias cuentas les hablan dándoles información falsa. "Fui a la puerta del instituto porque me dijeron que estaba ahí y no había nadie", advierte su herma Sara, "me engañaron".

Nuestra colaboradora Cruz Morcillo, experta en sucesos, advierte de que esta suplantación de identidad de desaparecidos es cada vez más habitual y suele ser el preámbulo de una estafa en la que piden dinero a las familias a cambio de información falsa.

La familia de Araceli pide ayuda, no solo para que aparezca la joven, sino también para que dejen de jugar con su dolor. ¿Conseguirán frenar a los que estén detrás de dichos perfiles?