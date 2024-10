"Soy dos personas distintas desde hace diez años": Lilly escapa de su pasado creándose una doble identidad

Lilly viene al programa porque quiere despedirse de su anterior identidad. La mujer fue maltratada por su expareja y, a raíz de ello, se creó una nueva vida. "Las leyes no fueron justas porque él cumplió una pena, pero salió", ha advertido.

Su familia tan solo conoce a su antigua "yo", por lo que, cuando está con ellos, se cambia de ropa, de personalidad y se transforma en la mujer que era antes: "Tengo dos teléfonos, dos armarios...".

"Quiero ser la que era valiente y la de antes no lo era", ha confesado. Lilly pide a su familia que la entiende, ya que ni siquiera sabían que su pareja la maltrataba.

El cambio entre ambas identidades es tan grande que, en una ocasión, su primo se encontró con ella y no la reconoció. Incluso, este intentó ligar con ella: "Pensé que me estaba vacilando, pero no me reconocía".

Lilly lleva 10 años viviendo entre dos realidades para escapar de una experiencia traumática. ¿Conseguirá borrar aquellos recuerdos por completo?