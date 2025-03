Sonia quiere recuperar al padre que la abandonó con 5 años: "Siempre le he necesitado en mi vida y nunca ha estado"

Desde que tenía 5 años, Sonia creció sin padre. Este desapareció y les abandonó a su madre, a su hermano y a ella, pero Sonia nunca le ha olvidado.

Con los años, Sonia descubrió que su padre se marchó porque tenía una doble vida con otra mujer y su madre lo descubrió. Desde entonces, no dio señales de vida y la figura de padre la asumió su hermano.

Con 15 años, un amigo ayudó a Sonia a localizar a su padre, pero el encuentro no fue como esperaba. "Me reconoció, me abrazó y lloró, pero no hablamos", recuerda.

Pese a que los intentos de Sonia por encontrarse con su padre nunca dieron resultado, esta sigue manteniendo la esperanza de reencontrarse con él. "Estoy muy mal, necesito su figura paterna en mi vida", advierte.

