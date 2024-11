Las secuelas psicológicas de la DANA: "Ducharme es un suplicio porque me acuerdo de la riada"

Más de 200 personas han fallecido a raíz de la DANA. Varios municipios en Valencia han resultado afectados y los vecinos aún buscan a casi un centenar de desaparecidos.

La catástrofe ha dejado no solo pérdidas materiales o humanas, sino también secuelas psicológicas. Mónica, por ejemplo, vive en Algemesí, uno de Los municipios más afectados, y asegura que está en shock.

"No puedo ni abrir el grifo porque me acuerdo de la riada", nos cuenta. Mónica tiene dificultades para ducharse y necesita ayuda psicológica: "Ese ruido no se me olvida".

Las vidas de vecinos como Mónica han cambiado por completo y su recuerdo se ha teñido de un color oscuro que tardará mucho tiempo en marcharse. ¿Cuándo podrán olvidarse de esta terrorífica DANA?