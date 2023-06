Sebastián Yatra, de nuevo en España para compartir escenario con Aitana por primera vez: "Estoy muy feliz"

Sebastián Yatra está de vuelta en España para cantar con Aitana en un concierto muy especial, y en 'Y ahora Sonsoles' hemos podido hablar con él.

Nuestro país le gusta mucho, de hecho, no sabe qué no le gusta. Le encanta, por ejemplo, que la gente es muy directa. "Si tienen que decir 'no' lo dicen, en Colombia le damos muchas vueltas", ha confesado.

Su nueva canción, 'Vagabundo', está siendo todo un éxito y en apenas unas semanas se ha convertido en disco de oro. "Tiene este color tan pegajoso, creo que es un tema para repetir muchas veces", ha dicho, además de estar muy emocionado por cantarla por primera vez en el Metropolitano.

No solo ha sido un triunfo en las listas musicales, sino también en TikTok, con un challenge de baile que el propio artista se ha atrevido a bailar con nuestra compañera María Lázaro.

La actuación en Madrid la compartirá con otros artistas que están en lo más alto, por ejemplo, Aitana. "Son todos artistas a los que admiro muchísimo", ha confesado.

