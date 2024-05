Romper las ruedas de su maleta, la alternativa de un joven para evitar pagar extra: "Me pedían 70 euros"

Algunas aerolíneas low cost podrían enfrentarse a una multa histórica de 150 millones de euros por cobrar para llevar equipaje de mano, lo que podría suponer el fin de pagar para poder viajar con una maleta.

Y es que este es uno de los momentos de más tensión para los turistas que viajan en aerolíneas de este tipo. Tanto, que incluso hay quien se ha hecho viral en redes por, por ejemplo, romper las ruedas de las maletas para no pagar extra.

Esto lo hizo Daniel Gálvez, con quien hemos hablado en directo en Y ahora Sonsoles, que ha contado que cuando volvía a Málaga desde el aeropuerto de Mallorca le dijeron que por las medidas no podía viajar con esa maleta de mano y le pedían pagar 70 euros.

Como solo era por las ruedas, decidió romperlas y la gente incluso le animaba y le aplaudieron cuando lo consiguió. Después le dejaron entrar con normalidad.

Pero esta no es la única forma de evitar pagar un plus: la gente, cuando se trata de ahorrar, saca todo su ingenio como esconder mochilas debajo de abrigos, meter ropa en almohadas de cuello o comprar souvenirs para que te den la bolsa de la tienda del aeropuerto y poder guardar ahí lo que no entra en el equipaje de mano.