Rodolfo Sancho accedió a hacer el documental del caso de Daniel Sancho por dinero: "Tailandia es un pozo sin fondo"

Rodolfo Sancho ha hablado por primera vez acerca del caso de su hijo, Daniel Sancho, en prisión provisional acusado de haber presuntamente asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta en Tailandia. Lo ha hecho para un documental cuyo primer capítulo ha sido eliminado tras ver la luz.

Carmen Balfagón, la portavoz de la familia, ha confirmado en el programa que el actor ha hecho estas declaraciones por dinero. "Cubrir la necesidad económica que tiene un padre para intentar salvar la vida de su hijo", ha asegurado.

La abogada ha asegurado que "Tailandia es un pozo sin fondo" y el actor necesita dinero porque es un país caro y hay que pagar, no solo la comida de Daniel Sancho, sino también traductores, legalizaciones, asistentes, los viajes y otros muchos gastos.

Además, el actor ha tenido que dejar de trabajar para poder dedicarse a defender a su hijo y un proyecto que tenía previsto para comenzar el 1 de mayo no lo va a poder llevar a cabo porque el juicio seguirá ocurriendo.

Balfagón ha explicado también que Rodolfo Sancho ha elegido hacerlo con esa plataforma porque es la que le ha ofrecido la posibilidad y el dinero necesario para defender a Daniel Sancho en Tailandia, pues él nunca ha vendido su vida.

"No podéis imaginaros lo que le ha costado", ha asegurado, además de que el documental no se ha hecho en su casa porque es sagrada para él. "Si no se hacía el documental no había dinero", ha afirmado.

En el documental veremos una entrevista a Rodolfo Sancho en la que explica cómo se enteró de todo, y ya no se verá nada más hasta que acabe el juicio, que era una de las condiciones para realizar el proyecto.