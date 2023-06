La reivindicación de Isabel Gemio: "¿Cuántas mujeres con canas hay dando la cara en la televisión?"

Isabel Gemio era la presentadora más icónica de los años 90 y sus entradas en plató con rosa en mano forman ya parte de la historia de la televisión.

Aunque también ha reinado en las ondas, medio al que acaba de regresar con un podcast.

"Me he creado una coraza, porque soy una persona muy sensible"

Además, está implicada en su fundación dedicada a la investigación de distrofias musculares y otras enfermedades raras.

Hoy ha regresado a la que siempre fue su casa, y lo ha hecho haciendo una reivindicación muy importante en cuanto a los retoques estéticos. "Yo no quiero que pase el tiempo y tener la cara estirada como si no quisiera aceptar lo que he vivido", ha dicho.

"¿Cuántas mujeres hay con canas dando la cara en la televisión?", ha dicho, y es que, ha asegurado, que hombres hay muchos, un diagnóstico de que a las mujeres se les exige más que a los hombres, ha afirmado.

Isabel Gemio ha vuelto a la televisión después de tiempo. "He aprendido a vivir la vida en el presente, porque si no te la pasas echando de menos", ha contado. Y es que a la presentadora le están pasando cosas increíbles, pero lo importante, para ella, es lo que haces con lo que la vida te da.

Aunque le gustaría trabajar en televisión, ha confesado que no echa de menos el medio por la rapidez de hoy en día, pero sí la radio. "Es más personal", ha dicho.

La presentadora ha desvelado en el programa que ella es mucho más insegura de lo que parece. "Me he creado una coraza, porque soy una persona muy sensible", ha contado. Por tanto, no sabe cómo lo ha hecho, pero llegaba al plató y sabía que su obligación es dar lo mejor de ella en su trabajo.

