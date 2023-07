Raphael, la estrella protagonista de 'El baúl de Valeria' en el aniversario de su matrimonio con Natalia Figueroa

Raphael dejó a todo un país sin palabras cuando con tan solo 19 años ganó el Festival de Benidorm. En ese mismo instante nació una estrella que ha permanecido como una de las que más brillan en el espectro cultural de nuestro país.

A lo largo de los años, su leyenda no ha hecho más que crecer y no solo en la música, sino también en lo personal. Hace 51 años que el artista se casó con Natalia Figueroa, y por este motivo ha sido el elegido para abrir una semana más 'El baúl de Valeria'.

Y es que este matrimonio se vio en peligro ya que el 'sí, quiero' no dependía tanto de los novios como del suegro del artista. "Si usted dice que sí yo me caso, si usted pone una cara de duda no me caso", decía Raphael en el programa 'De tú a tú' en 1993.

Estas declaraciones las hizo en un programa en directo, que, como otros muchos, tiene sus riesgos. Sin embargo, Raphael, con la naturalidad que le caracteriza, sabe llevarlo como nadie.

En una ocasión, le cogió un atasco en la carretera de Burgos y la entrevista tuvo que hacerse por teléfono porque no llegaba a la cadena.

A pesar de las dificultades, el artista no iba a dejar a su público, al que siempre ha demostrado que adora. Por uno de sus fans, Raphael fue capaz de ir a 'Sorpresa, sorpresa', entrar en la casa de su seguidor, freírse un huevo e incluso meterse en su cama.

Un fenómeno único al que no solo sus seguidores adoran, sino también sus compañeros de profesión. Una de ellas es Alaska, una de las personas que más sabe del cantante y a quien también homenajeamos en 'El baúl de Valeria' en su cumpleaños.