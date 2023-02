¡A problemas, soluciones! Un vecino sube su lancha al balcón para no pagar el amarre en Menorca

Un vecino de la localidad de Es Castell, en Palma de Mallorca, ha tomado una decisión drástica al ver los altos precios que hay que pagar por el amarre de su lancha en el puerto del municipio. Ha subido su lancha al tercer piso del bloque de viviendas en el que vive, y lo hizo con una grúa. Alguien lo grabó y se hizo viral.

La alcaldesa del municipio ha contado en 'Y ahora Sonsoles' que se dieron cuenta precisamente gracias a las redes sociales y, después de que los arquitectos hayan estudiado la situación, han pedido a este vecino que retire la barca, a pesar de que él defendía que no tenía ningún peligro ni molestaba a nadie.

A las dos horas de recibir la notificación ha sacado la lancha del balcón, tal y como le habían pedido. Sin embargo, fue una situación excepcional, porque ninguno de los vecinos del edificio se quejó de lo que ocurrió.

En cuanto a si le va a caer multa o no, la alcaldesa ha asegurado que los servicios jurídicos serán los que digan si tendrá que pagar o no. Pero como ha acatado la orden, puede ser que no tenga que pagar.