Estalla la polémica de la gordofobia: "Las personas gordas tenemos derecho a existir sin juicio, sin crítica y con libertad"

Siete semanas lleva Teresa López, actriz e influencer, soportando en sus redes sociales insultos gordófobos por un comentario que hizo en su momento y que, como ella misma ha expresado, se tergiversó, además de por la viralidad que ha alcanzado su lucha contra la gordofobia.

Y es que el streamer se ha propuesto adelgazar con dieta y deporte, y la influencer ha comentado que tenía ‘gordofobia interior’.

"Tenemos derecho a existir sin juicio, sin crítica y con libertad"

Harta de aguantar comentarios como “si estás putamente gorda y acomplejada, cambia tu mentalidad, no la de los demás", esta joven valenciana ha decidido lanzar un vídeo en sus redes en el que muestra su impotencia por el acoso recibido.

Sin poder aguantar las lágrimas, ha asegurado haber llegado a la conclusión de que discursos como el suyo son necesarios para luchar contra la gordofobia. “El movimiento body positive es necesario”, afirma en el vídeo.

Teresa López nos ha visitado en plató y nos ha explicado que ella defiende que todo el mundo se tiene que querer con su cuerpo. "En ningún momento digo que no quiero que la gente tenga buenos hábitos", ha asegurado.

En cuanto a la salud, la actriz cree que hay mucha desinformación. "La obesidad no es una enfermedad, es un factor de riesgo", ha contado, y es que ella come sano, tiene las analíticas perfectas, está fuerte, tiene una vida activa, pero la sociedad parece no entenderlo. "Tenemos derecho a existir sin juicio, sin crítica y con libertad", ha dejado claro.

Desde los 11 años ella ha hecho dieta, pero no adelgaza, y es que cuesta mucho entender que hay personas gordas que, por mucho que cuiden su alimentación, no pierden peso . "Sé lo que es bueno para mi cuerpo y lo que tengo que comer, por eso no entiendo el juicio constante", ha asegurado.

