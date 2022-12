Antonio, afectado por el desabastecimiento de Ozempic: "Alguien tendría que poner pie en pared"

Algunas famosas, como las Kardashian o Elon Musk, han comenzado a utilizar un medicamento específico de la diabetes tipo 2 para adelgazar, porque ayudan a regular el peso.

Los endocrinos advierten que no es un efecto especial, sino que este medicamento disminuye el apetito.

Y es que la han publicitado para ese fin y ahora es imposible encontrarlo en ninguna farmacia. Y no solo eso, las fábricas no responden y hasta 2023 no se podrá volver a hacer este producto.

La consecuencia principal es el aumento del mercado negro y su compra por internet, donde se vende a hasta 20 euros más caros y que, además, no está regulado porque para obtener este medicamento se necesita receta.

Uno de los afectados por este desabastecimiento es Antonio Mena, un enfermo de diabetes que necesita este producto y no es capaz de conseguirlo. Se ha recorrido todas las farmacias de la zona, pero no lo tienen.

Ha contado que es medicamento le vale para proteger al corazón, disminuir el nivel de azúcar y perder peso, pero no dispone de él. Además, ha explicado que hay sustituto para este medicamento, y son unas pastillas. Sin embargo, no es lo mismo porque hay que tomársela cada día. "Alguien tendría que poner pie en pared para que esto no sucediera", ha dejado claro.

Carlos Quílez comenta que estos son robos por encargo que tienen como objetivos las farmacias de los centros asistenciales, donde se están robando estos productos. La policía le ha asegurado que han detectado en puntos del extrarradio de Madrid la venta de este medicamento por entre 100 y 125 euros.