Pilar Vidal confirma que el vestido de boda de Tamara Falcó confirma cuando llegará a España

El vestido de Tamara Falcó "llega mañana a Madrid", así nos lo ha confirmado Pilar Vidal en plató. El traje de novia vendrá de la mano de Wes Gordon, el diseñador de Carolina Herrera que ha preparado el vestido.

Lo trae en un avión privado, y lo más probable es que venga acompañado para algún retoque del taller.

Han sido dos meses de estrés en los que la Marquesa se ha tenido que desplazar hasta Nueva York para las pruebas. Primero en solitario y posteriormente con su madre.

Nunca antes un vestido había traído tanta cola. Carolina Herrera asumió el reto y en menos de dos meses consiguieron hacer el vestido perfecto.

"Me lo traen, que yo sepa, la verdad es que no me lo han dicho, yo creo que me lo traen" bromeaba Tamara hace unos días con el traslado 'secreto' de su vestido.

Además hemos tenido imágenes, El chófer de Isabel Preysler acudía al aeropuerto de Barajas a recoger tres maletas de 20 kilos. ¿De qué se tratará?

Estos tres bultos que cabían de forma muy justa en el maletero. Incluso, una de estas maletas tuvo que ir en el asiento trasero.

El vestido viajará a 6.000 kilómetros a tres días de la boda, para que la marquesa de Griñón se pueda convertir en una novia de ensueño.

¿Cuánto habrá costado el diseño? A falta de conocer esta cifra, lo que está claro es que la boda moverá grandes cantidades de dinero que darán ingresos al Hotel Mandarín Ritz, donde se alojaran los 400 invitados.

Aunque haya ganancias en este enlace, ya nos consta de que ha habido pérdidas debido al robo de parte de las joyas de los invitados de Tamara Falcó, debido a una posible negligencia de los joyeros. Un daño que rondaría los dos millones de euros.

Este próximo sábado sabremos si esta travesía ha valido la pena. Aunque eso sí, el traslado de su traje de novia en tres maletas entraña un riesgo, ¿habrá llegado en perfectas condiciones?