¿Cómo hacer frente a una reacción?

El pescado, los helados o frutas como la sandía y el melón, las alergias alimentarias más comunes del verano

Durante la época estival surgen alergias que no son tan comunes el resto del año porque no consumimos con tanta frecuencia este tipo de alimentos. No te pierdas en el vídeo qué hacer si nos encontramos ante una reacción alérgica severa.