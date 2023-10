Pastora Soler confiesa cómo afronta el peso de la fama: "De manera natural fui reconciliándome"

Pastora Soler lleva toda una vida en la música y es sobradamente conocida por todos, algo que no es fácil de llevar. Cuando empezó, ha explicado, lo hizo de manera muy vocacional y no tenía como objetivo ser famosa.

Eso sí, los años de la adolescencia sí tenía muchos conflictos. "Ahí decidí que no quería hacer solo copla, quería hacer mi sonido", ha asegurado. Además, ha recordado que siempre estaba a dieta y que tenía que cumplir las exigencias que se le hacían sobre todo a las mujeres.

"Me ponía un corsé para parecer más delgada", ha confesado, y es que cree que hay que cuidarse y tener mucha disciplina, pero "sin pasarse".

Después de pasar por todo eso, ha asegurado que intentaría que sus hijas se dedicaran a otra cosa, cosa que le pasó a ella con sus padres.

Pastora Soler dijo basta

En marzo de 2014, la artista se derrumbó en un concierto, lo que le llevó a tomar una decisión que marcó su carrera.

Tuvo que parar hasta volver a recuperar la confianza en sí misma, por lo que después de 20 años de éxitos ininterrumpidos, dejó la música.

Ella fue la primera artista en el panorama nacional en poner sobre la mesa los problemas de salud mental. "En ese momento se armó un revuelo mediático porque no se hablaba", ha considerado.

De vuelta recibió aceptación, pero aún a día de hoy no puede ver las imágenes del momento en que se derrumbó. "No me pasó porque tenía miedo escénico, sino por un cúmulo de cosas", ha asegurado.

En ese momento, ha confesado, se sintió un poco "ridícula", pues, además, era uno de los conciertos más importantes de la gira. Sintió la vulnerabilidad y la fragilidad del momento.

Tras su vuelta 3 años después, ha dejado claro que fue una de las mejores decisiones que había tomado, y es que se olvidó de la persona, pues todo lo que había hecho hasta ese momento era por la artista.

Poco a poco, se reconcilió con Pastora y volvió a ella.

Hoy, casi 10 años después, Pastora ha confesado en su visita a 'Y ahora Sonsoles' que se toma su carrera con mucha más tranquilidad, además de dedicarse también a su familia.