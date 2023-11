El padre de Juan José Ballesta, tras la última acusación al actor: "Está centrado, esto ha sido un problema puntual"

Juan José Ballesta fue detenido el pasado martes acusado de un presunto robo con violencia, unas imágenes que hemos visto en exclusiva.

Posteriormente, el actor fue puesto en libertad sin medidas cautelares después de que no se encontrara en su coche la chaqueta y el dinero que supuestamente robó.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con su padre, que estaba preocupado por la deriva que está tomando el actor, especialmente después de su ruptura con Verónica Rebollo, su gran amor desde los 19 años.

Ha asegurado que no conoce a la persona con la que se peleó y después le acusó de robo. También ha dicho que no ha hablado con su hijo y que, tras ser puesto en libertad, no ha ido a casa. "De momento no ha venido pero vendrá", ha dicho.

El padre de Juan José Ballesta ha confesado estar preocupado por su hijo, especialmente porque está en el centro del foco mediático por los escándalos que protagoniza y no por su trabajo. "Está centrado, esto ha sido un problema puntual", ha asegurado.

El estado actual de Juan José Ballesta cuando le detuvieron

La policía dio el alto a Juan José Ballesta cuando iba al volante de un Mercedes negro con su amigo de copiloto, y lo que los agentes se encontraron fue un vehículo sin seguro, con la ITV caducada y un test de alcoholemia positivo.

Minutos después, el actor quedó detenido, pero el motivo por el que quedó con su amigo todavía no se conoce. La principal versión es que querían grabar un videoclip, algo que ya se ha desmentido.