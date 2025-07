Paco, el supuesto vecino agresor de Alfonso en La Tercia, da una nueva versión: "Es Alfonso el que nos tiene amenazados"

Alfonso entraba ayer en el programa para denunciar que su vecino lleva meses amenazándole e incluso en una ocasión intentó agredirle con un cuchillo.

Las imágenes le daban la razón pero resulta que la otra parte también tiene su versión. Hablamos con Paco, el padre del supuesto vecino agresor, que dicen que el culpable en verdad es Alfonso.

"Él no llevaba cuchillo, Alfonso se lo inventó. Mi hijo solo quería hablar con él para defender a su padre y su madre", cuenta Paco y añade: "Yo le conté a mi hijo que tenía problemas con el vecino. Me ha destrozado el coche y me pegó con un palo".

"Me tiraba piedras desde su casa al coche", sigue y añade que: "Desde hace un año tengo problemas con él". Además, añade que ellos no son los únicos pues otros vecinos también tienen problemas con Alfonso. ¡Dale al play!