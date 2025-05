Paco, el amigo de Manolo 'el del Bombo' que alertó a emergencias: "Me llamó porque se había caído, pasó tres días en el suelo"

El 1 de mayo fallecía Manolo 'el del Bombo' a sus 76 años. El líder de la afición futbolística arrastraba un cáncer y llevaba días ingresado por problemas respiratorios.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Paco, un amigo de Manolo que solía ir a su casa a verle. Este recibió una llamada en la que Manolo le contaba que se había caído, pero cuando fue a verle la llave estaba echada por dentro y no podía abrir.

"Me dijo que estaba bien, que no llamase al 112, así que me fui", nos cuenta. Durante tres días, Paco fue a la puerta de Manolo y siempre recibía la misma respuesta, hasta que un día le dijo que estaba en el suelo y que llamase a emergencias.

"Se pasó tres días en el suelo, desnudo", señala, "debería haber llamado al 112 y ese es un remordimiento que llevaré siempre".

Cuando la ambulancia se llevó a Manolo, Paco fue detrás de ella y se despidió de su amigo. "Yo le vi dejar de respirar", confiesa.

Hoy, el mundo del fútbol llora la pérdida de Manolo, que con tan solo un bombo se convirtió en un símbolo nacional.