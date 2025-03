La mujer del cantante Francisco, ingresado tras una insuficiencia respiratoria: "Ha sido por un cuadro de estrés brutal"

Este domingo, el cantante Francisco se encontraba disfrutando de la mascletá junto a su mujer, Paca Ribes, cuando comenzó a sentirse mal. Tras su visita al hospital, decidieron dejarle ingresado para hacerle un seguimiento exhaustivo.

Francisco se ha visto obligado a parar, de forma momentánea, para recuperarse de una insuficiencia respiratoria, cardíaca y renal provocada por una bronquitis. Un pequeño susto en plenas celebraciones para el cantante.

En Y ahora Sonsoles, su mujer Paca nos ha contado cómo se encuentra Francisco. "Ha sido un susto muy grande, no podía respirar", señala.

El ingreso de Francisco ha venido dado por un cuadro de estrés que Paca califica de "brutal". "Le vi blanco como la pared, me dijo 'me falta el aire, me muero'", recuerda su mujer.

Por ahora, se prevé que Francisco continúe ingresado hasta el próximo viernes, aunque Paca asegura que su marido avanza favorablemente y está siguiendo las indicaciones de los médicos.

La reaparición de Francisco en los escenarios está prevista para el 4 de abril, en un concierto en honor a los afectados por la DANA. ¿Estará el cantante en condiciones de retomar su carrera?