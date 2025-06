Muere una barrendera en plena ola de calor tras su jornada laboral: "Avisó que se estaba encontrando mal"

Montse tenía 51 años y llevaba tres años encadenando contratos de sustitución como barrendera. Tras una jornada laboral en plena ola de calor la mujer fallecía al no ir a urgencias por miedo a perder su trabajo.

Ese mismo día, Montse habló con su hermana Clara para decirle que hacía mucho calor y que estaba trabajando en esas condiciones. "Un compañero le preguntó que cómo iba la calor y ella le contestó que se encontraba muy mal, que tenía calambres y que creía que se iba a morir", cuenta su hermana.

Al ver que no mejoraba decide llamar a la encargada y no fue al médico por miedo a perder su trabajo. Según cuenta su cuñado, la encargada de sugirió que bebiese agua y siguiese trabajando. Al llegar a su casa fue a cenar pero su cuerpo no pudo más y cayó desplomada en brazos de su propia madre.

Montse fallecía ese mismo día a pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia que se desplazaron a la zona. Ahora, su cuñado y su hermana quieren denunciar esta situación. ¡Dale al play!