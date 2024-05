Una de las monjas que huyeron del convento de Belorado: "Veíamos a las hermanas muy distantes"

No todas las monjas clarisas de Belorado estaban de acuerdo en romper con la Iglesia. Una de ellas incluso abandonó el convento en plena crisis y con ella hemos hablado en Y ahora Sonsoles. Ella, de primera mano, sabe qué sucedió en los días previos que llevaron al cisma.

Nos ha contado que siente mucho dolor porque lo que ha ocurrido es un equívoco, y que la hermana sor María Amparo se encuentra tranquila y quizá algún día puedan volver cuando se resuelva todo.

Ellas no se podían esperar este conflicto y las notaban un poco distantes, que no contaban con ellas y que no las llamaban. En cuanto al arzobispo, considera que está actuando bien y que está siendo muy claro.

Esta hermana cree, además, que las clarisas son muy jóvenes y que esto, tarde o temprano, se solucionará. También hemos hablado en exclusiva con Pablo de Rojas, el falso obispo que está liderando la rebelión.