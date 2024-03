Mónica Cruz celebra su 47 cumpleaños rodeada de amigos... ¡Y ni rastro de Alejandro Sanz!

Mónica Cruz ha soplado las velas por su 47 años rodeada de amigos como Natalia Sánchez o Andrés Velencoso. La actriz ha celebrado esta fecha especial pensándose mucho su deseo para el próximo año.

No sabemos si ese deseo tiene algo que ver o no con Alejandro Sanz, del que no hay ni rastro en esta celebración.

De hecho, mientras Mónica Cruz estaba de cumpleaños, el cantante publicó en sus redes unas significativas palabras de su éxito 'Corazón partío'.

Esto ocurre casi tres meses después de que saliera a la luz la supuesta relación entre el cantante y la actriz. Sin embargo, el momento por el que pasan es ahora un misterio.