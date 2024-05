Miguel Ángel, destrozado tras el trágico final de la desaparición de Rosi: "No veo la luz, se me ha ido"

Rosi, la mujer de 41 años desaparecida en Castellón, ha sido hallada sin vida en el interior de su coche, un Lancia Ypsilon marrón en una zona denominada Partida Torrassa, en el Vall d'Uixó, al norte de la provincia.

Su cuerpo no presenta signos de violencia aparentes, pero, junto a él, ha aparecido una bombona de butano.

Su marido, Miguel Ángel, que la buscaba de manera incansable, se rompió en un grito desgarrador cuando recibió la noticia. En ese instante, se encontraba en una de las batidas organizadas por familiares y amigos de la fallecida.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con su marido, que se ha mostrado totalmente destrozado pero arropado por toda la familia que estos días le ha ayudado a buscar a Rosi. "Son una gente espectacular", ha dicho.

Sus hijas, ha dicho, le están dando fuerzas ahora a él. "Tengo que intentar reponerme, es muy difícil, no veo la luz, se me ha ido", ha asegurado, aunque no tiene dudas de que la encontrará como pueda.

Miguel Ángel ha asegurado, además, que ayer recibieron un chivatazo de un coche igual que el de su mujer y con las mismas letras de su matrícula, pero el número era distinto. "Mi mujer lo hizo todo el domingo, igualmente no la hubiéramos encontrado", ha afirmado.

También le acompañaba Noelia, amiga de Rosi, que ha agradecido a todo el mundo que se ha volcado en la búsqueda de esta mujer de 41 años que desapareció el pasado domingo.

Su muerte se ha producido en las mismas condiciones en las que su madre moría hace 6 años. Un trágico desenlace que confirma las sospechas de la policía y que ha dejado una familia destrozada.

Silvia Sanz, psicóloga, ha asegurado que el repetir patrones familiares ocurre habitualmente y se ha visto en más casos. La psicóloga ha dado, además, consejos para todas aquellas personas que conviven con familiares con cuadros ansioso-depresivos.

El apoyo es fundamental, hay que estar también atentos a ellos porque las conductas pueden fluctuar y, sobre todo, escucharles y no juzgar.