Melody, reaparece y sentencia: "Nunca sabemos lo que hay detrás de cada persona"

Eran en torno a las 11 y media de la noche cuando Melody decide abrirse en canal ante su público en su reaparición sobre los escenarios en Antequera, Málaga.

"Han sido unos días duros en los que he recibido comentarios hacia mí de personas que no me conocen que no saben como soy. Que hablar es muy fácil, pero nunca sabemos lo que hay detrás de cada persona", confesaba la artista.

La artista se sincera tras su paso por Eurovisión y cuenta entre canción y canción su experiencia con 'Esa Diva': "Ha sido una canción que ha traído con ella mucha polémica".

"Yo, de primera hora, he luchado porque quería, si tenía la oportunidad, de poder representar a mi país, hacerlo con una canción que tuviese un mensaje porque soy la misma de cuando empecé" continuaba.

Melody ofrece un concierto cargado de mensajes: "Y esta canción está hecha no para desunir ni para criticar ni para dañar. Está canción está hecha para que todos nos unamos".

Sin duda, Melody ha dado un gran concierto histórico. El primero tras su paso por Eurovisión que abre una nueva etapa en la carrera de la cantante.